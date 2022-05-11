Арестович заявил, что ВСУ на некоторых участках приблизились к границе РФ на Харьковщине

Вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта на Харьковском направлении приблизились к границам России. Где-то даже на него вышли.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "24 канала". В то же время он добавил, что сам факт выхода на границы имеет символическое значение. Боевые действия от этого не прекратятся, а могут продолжаться с не меньшей интенсивностью (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Вопрос в том, что дальше. Ну вот мы вышли на государственную границу. Мы же понимаем, что граница украинской Харьковской и российской Белгородской областей это зона интенсивных боевых действий, где российские войска имеют где-то 15 БТГ (Батальонная тактическая группа – ред.). Сейчас государственная граница никому мешать не будет, то есть как россияне избивали, так и бьют через государственную границу, вот они вчера нанесли удар в Сумской области, где давно уже российских войск нет.

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Так же и наши войска не будут стесняться и наносить поражение противнику там и где это нужно, как решит военное командование. Но священной неприкосновенности границы давно уже нет, поэтому сам факт выхода – это символично. Боевые действия от этого могут не прекратиться, а продолжаться с меньшей интенсивностью", – сказал Арестович.

В то же время он подчеркнул, что выход к границе РФ – – это моральный и тактический успех. Кроме того, ВСУ в значительной степени обезопасили Харьков.

"Это моральный успех. Во-вторых, это тактический успех, в-третьих, это – угрозы Харькову со стороны полевой артиллерии", - отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович отметил, что украинская армия имеет все шансы нанести военное поражение России: