Оккупанты с Донбасса пытались сбежать через границу в РФ, но их не пропустили. Видео

Военнослужащие путинской армии, набранные в ее ряды в том числе среди жителей Донбасса, попытались бежать от войны на территорию России. Однако их не пропустили, угрожая тюрьмой и расстрелом.

На ситуацию они пожаловались, снимая видео для огласки в соцсетях. Ролик распространил в своем Telegram-канале украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Оккупанты пытаются убежать через границу в РФ, впрочем матушка Россия не выпускает. #своихнебрасаем", – саркастически прокомментировал он.

На кадрах видны десятки мужчин в военной форме, которые с пожитками разместились в беседках и на траве. Также неподалеку стоят военные КамАЗы.

Видео дня

Автор видео передает "привет" всем, кто из "ЛНР", и рассказывает, что весь батальон российских оккупантов отошел с позиций, потребовав пересечь границу с РФ. Но ни одного из них не пропустили.

Оккупант сетует, мол, людям приходится сидеть так уж вторые сутки. Также жалуется на пограничников и официальных лиц местных "властей", не дающих им никаких объяснений.

"Что делать мы не знаем, ведь нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Донбасса, которых в прямом смысле отлавливали на улицах временно оккупированной территории РФ, стали первыми жертвами больных амбиций российского диктатора. Молодых парней и зрелых мужчин, не желающих воевать против Украины, используют как "пушечное мясо". Вместе с ними умирают и срочники ВС РФ, а в Кремле продолжают скрывать потери.