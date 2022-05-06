"Русских срочников и пойманных на улицах Донбасса бросают на убой": стала известна циничная тактика оккупантов

Жители Донецкой области, которых в прямом смысле отлавливали на улицах временно оккупированной Россией территории, стали первыми жертвами больных амбиций Кремля. Совсем молодых парней и зрелых мужчин, которые не испытывали ни малейшего желания воевать против Украины, использовали как "пушечное мясо". Вместе с ними умирают и срочники Вооруженных сил РФ – при этом Россия фанатично продолжает скрывать огромные потери.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

То, что сейчас происходит в крупном городе – областном центре – местные жители уже сами называют беспределом. После насильственной мобилизации, которую еще в феврале 2022 г. объявили главари, принудительно "служить" были отправлены тысячи мужчин.

Облавы патрулей проходили на улицах Донецка, на рынках, в магазинах и даже в жилых домах. "Отморозки блокировали подъезд и стучались в квартиры – попробуй не открой. Информацию о таких налетах передавали по сарафанному радио. Кто мог, то успел спрятаться, остальным не повезло", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

По его словам, когда местные жители поняли, что на улицу лучше не выходить, оккупанты изменили тактику. Стали "кошмарить" предприятия. "Дошло до того, что стали обманом на "учения" вызывать "ботанов": так попали артисты филармонии и театра, учителя. Вы представляете – людей, которые вообще далеки от всего этого!", – говорит Олег (имя в целях безопасности изменено. – Ред.)

По его словам, дошло до того, что даже подростки стали прятаться – их отправляли к родственникам в область. "Более того, позакрывались даже шиномонтажки – никто не хотел работать, понимали, что их "загребут". Мне рассказали друзья, что смогли с трудом найти только одну мастерскую – да и то потому, что там якобы обслуживаются автомобили "правительства", – рассказал дончанин.

Олег говорит, что Донецк сейчас превратился в город женщин. Насильственная мобилизация и, как следствие, поток гробов – привели в ужас мирное население: "Идейные тут есть, но их точно не миллионы, уж поверьте. Люди в шоке".

Один из защитников Мариуполя, сотрудник украинского спецподразделения, которому удалось выйти из уже окруженного Мариуполя, рассказал, как использовали насильно мобилизованных и российских срочников.

По его словам, одним из инициаторов посылать на убой абсолютно не подготовленных бойцов был Александр Ходаковский – известный многим как командир батальона "Востока".

"Он взял за основу то, что было под Киевом, в Сумах, в Чернигове, в Харькове и сказал: нет, ребята, так воевать нельзя. Надо такой город как Мариуполь разбирать кирпичик за кирпичиком, проверять, какое у них есть оборудование, сколько людей", – поделился Игорь.

В итоге он стал отправлять вперед российских срочников и молодняк из "ДНР": "Они сдавались нам пачками – по 5-7 человек поднимали руки и шли, потому что были замерзшие, голодные, всего по 18-19 лет. Безумные дети. А вот "ДНРовцы", которые годами воевали, уже волки – они шли за ними. Со всеми этими московскими мажорами, чеченами и т.д. Они не лезли в войну, вперед пихали молодежь – срочников, которые гибли. А те (люди Ходаковского и военнослужащие ВС РФ. – Ред.) просто наблюдали, где наши позиции и тупо потом их расстреливали каждую ночь".

По словам спецназовца, в Мариуполе оккупанты с 4 утра до 8-ми – расстреливали из десяти установок ГРАДа все передовые позиции украинских военных.

"Потом подключали четыре миномета со Старого Крыма, четыре миномета с аэропорта и 120-мм минами катали наши дома. Потом выезжали 5-6 танков на 800-900 метров и расстреливали. Потом маленькими группами по двадцать человек начинали проходить с левого фланга, с правого – их убивали. Они опять лупили с танков, потом разворачивались, отъезжали, перезаряжались и приезжали опять. А в этот момент начинали самолеты безнаказанно кидать бомбы, разносить высотки – там, где можно было бы спрятаться", – рассказал Игорь.

По его словам, при этом жертвы со стороны россиян и жителей оккупированной территории были колоссальными.

"И в РФ, и в "ДНР" скрывают эти жуткие потери. Путину нужна хоть какая-то победа, потому сколько погибнет – не важно. Этого больного диктатора ничто и никто не волнует", – убежден спецназовец.

По его словам, принудительно мобилизованных на оккупированной части Донбасса и российских срочников берут в плен "пачками" на разных направлениях. Мотивации у них нет никакой, подготовлены они из рук вон плохо. Просто выполняют свое основное предназначение – "пушечное мясо".

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 6 мая 2022 года с начала полномасштабного вторжения нашими военными были ликвидированы 24 тысячи 900 оккупантов.

И это не конец.