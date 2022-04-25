Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Запорожья: в ОВА рассказали о ситуации

Оккупационные российские войска пытаются продвигаться в направлении Запорожья. Для этого они собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации. При этом отмечается, что наступление противнику плохо удается.

"Украинские воины имеют значительное преимущество – они на своей земле и имеют очень высокую мотивацию", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Запорожской ОВА рассказали о подготовке города к отпору российским агрессорам.

"Запорожье продолжает готовиться к обороне. Патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка. За вчерашние сутки и ночь были задержаны граждане, которые сознательно нарушали правила комендантского часа. Среди нарушителей 34 человека и 7 женщин. К региональным территориальным центрам комплектации и социальной поддержки направлено 18 задержанных, им вручены повестки", – сообщает пресс-служба.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате бомбардировки ранения получил 12-летний ребенок, которого пришлось срочно прооперировать в военном госпитале.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ принимают все возможные меры, чтобы не позволить россиянам продвигаться в направлении Запорожья.