У врага нет возможности продвинуться к Запорожью, продолжается героическая оборона Мариуполя: заявление Залужного

Оборона Мариуполя продолжается, командование ВСУ принимает все возможные меры для помощи защитникам города-героя. Также украинские военнослужащие обеспечивают защиту Николаева и уничтожают оккупантов в пригороде Херсона. Продвинуться в направлении Запорожья россиянам тоже не позволяют.

Об этом рассказал генерал-лейтенант, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. В опубликованной на Facebook сводке он подчеркнул, что "несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери".

По словам Залужного, украинские военнослужащие контролируют ситуацию на южном направлении, угроза с моря существенно снизилась после уничтожения флагманского крейсера "Москва". Но риски высадки морских и воздушных десантов сохраняются.

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"В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами", – рассказал генерал-лейтенант.

Освобожденные от оккупантов территории Киевской, Черниговской и Сумской областей все еще остаются опасными. Ведь там россияне оставили немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Залужный призвал украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах военному командованию и ГСЧС.

Командующий ВСУ призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги, поскольку угроза ракетных ударов все еще существует, в том числе по Киеву. Залужный также попросил украинцев не публиковать в соцсетях и на других площадках фото и видео с последствиями вражеских атак.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано уже около 20 600 российских оккупантов. Полномасштабное вторжение РФ также обернулось для агрессора огромными потерями техники, в частности, уже почти 800 танков, свыше 2 000 боевых бронированных машин, более 300 самолетов и вертолетов.