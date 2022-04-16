Оккупанты обстреляли Запорожье, среди пострадавших – 12-летний ребенок: появились подробности

Ночью 16 апреля оккупанты обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области. В результате бомбардировки ранения получил 12-летний ребенок, которого пришлось срочно прооперировать в военном госпитале.

Об этом сообщил глава местной райгосадминистрации Артур Крупский. "Ночь ужасов сегодня была по линии столкновения", – комментирует он. Оккупанты пытаются обвинить в ударах по центру города военных ВСУ. Однако есть прямые доказательства причастности солдат Кремля к обстрелам.

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От бомбежек пострадал город Гуляйполе, по которому более 5 часов били из разнокалиберного оружия. Председатель Гуляйпольской городской общины Сергей Ярмак утверждает, что ночью велись обстрелы градами и фосфорными бомбами. В результате этого повреждения получили жилые дома и объекты социальной сферы. Информация о раненых уточняется.

"К сожалению, война идет не с военными, а с мирным населением", – комментирует Ярмак. При этом он утверждает, что власти пытаются помочь местным жителям. В Гуляйполе была организована выдача гуманитарной помощи. Продолжается централизованная эвакуация гражданских, желающих уехать в более безопасные места. В общине уже больше месяца отсутствует свет, в некоторых районах нет газоснабжения.

Сложная ситуация остается в Орехове, в пригороде которого шли бои. ВСУ держат оборону и не дают врагу прорваться дальше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные обстреляли Харьков. Многие гражданские получили ранения, есть погибшие.