Оккупанты продолжили штурм 'Азовстали': фото и видеодоказательства

Несмотря на многочисленные заявления о прекращении штурма "Азовстали", в частности, сделанные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, рашисты продолжают бомбить и обстреливать комбинат, на территории которого до сих пор находятся защитники города и тысячи мирных мариупольцев. Они стягивают к "Азовстали" технику и пытаются штурмовать комбинат.

Рашисты даже не стесняются публиковать видео, опровергающие их ложь о прекращении штурмов и обстрелов "Азовстали". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в городе в течение дня на территорию завода ехало огромное количество военной техники оккупантов.

"Оккупанты с 12-00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и по ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в направлении "Азовстали" и звуках боев. Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали" после массированной бомбардировки ночью" , – отметил Андрющенко.

Видео дня

Также рашисты не стесняются выкладывать видео обстрелы комбината, на территории которого до сих пор находятся тысячи мариупольцев. Эти видео, уверяют оккупанты, "сняты до полной блокады" комбината, однако местные жители опровергают такие заявления и говорят о том, что обстрелы и попытки захватить "Азовсталь" не прекращаются.

"Оккупанты продолжают выкладывать видео ежедневного обстрела и штурма, прячась за "снято до полной блокады Азовстали". Ложь о лжи", - подписал одно из видео, подтверждающих низость и циничность оккупантов Андрющенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты штурмуют "Азовсталь", несмотря на заявление Путина. В частности, 28 апреля рашистам удалось обрушить перекрытие над импровизированным госпиталем, где находились раненые местные жители и защитники города. Есть погибшие и раненые. Видео с последствиями очередного преступления РФ показали воины, удерживающие оборону на территории комбината.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны "Азовстали" еще неделю назад, однако это оказалось такой же ложью, как и все остальные заявления российского диктатора.