На территории 'Азовстали' произошел обвал, есть погибшие и раненые. Видео

Российские оккупанты всю прошедшую ночь обстреливали военный полевой госпиталь, расположенный на заводе "Азовсталь". В результате на территории комбината обрушилась операционная – погибла часть раненых военных.

Об этом сообщается в Telegram-канале полка "Азов". Там отметили, что даже после этого агрессор продолжил обстреливать руины из корабельной артиллерии.

"Всю ночь россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам", – сказано в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений. Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации, подчеркнули там.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!", – добавили в "Азове".

На опубликованной записи, которая была снята сразу после обстрела, видно, как откапывают погибших военных из-под завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на приказ главы Кремля Владимира Путина прекратить штурм комбината, в Мариуполе до сих пор продолжаются бои между захватчиками и украинскими защитниками. Оккупанты не смогли полностью заблокировать "Азовсталь".