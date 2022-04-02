Оккупанты применили в Кривом Роге запрещенные кассетные боеприпасы: появились подробности

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог запрещенными во всем мире кассетными боеприпасами. Их опасность заключается в значительно большей площади поражения.

Вследствие обстрела пострадала заправка на въезде в Ингулец, жилые дома в частном секторе и одно из учебных заведений города. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня ночью впервые с начала нападения орков их ракеты попали в гражданский сектор в границах Кривого Рога. Кроме заправки на въезде в Ингулец были попадания в жилые дома частного сектора на Ингульце. А также в периметр одного учебного заведения", - заявил глава городского совета.

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По его информации, российские "Грады" после того, как украинские воины отбросили врага на Херсонщине, до Кривого Рога уже не достают. Поэтому враг запускал смертоносные боеприпасы из "Смерчей", которые имеют большую дальность стрельбы.

"Били опять запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, которые накрывают сразу большую площадь. Слава Богу, жители этих домов выполнили распоряжение Военной администрации об эвакуации и пострадавших нет", - отметил Вилкул.

Он призвал криворожан не игнорировать распоряжения военной администрации ни относительно эвакуации, ни относительно других моментов, позволяющих сохранить жизни жителей города.

Также Вилкул показал, какими снарядами били оккупанты по Кривому Рогу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне снова использовали запрещенные фосфорные снаряды в Донецкой области.

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