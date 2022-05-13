Оккупанты попали под огонь немецких Панцерфаустов: украинские защитники уничтожили три новейших российских Т-72Б3М. Видео

12 мая украинская пехота 93-й механизированной бригады отразила российскую танковую атаку немецкими гранатометами "Панцерфауст" прямо под Харьковом. Сила удара была настолько велика, что от всего экипажа оккупанта остались только два командира, сидевшие под отлетевшими башнями боевых машин Т-72Б3М образца 2016 года.

Об этом сообщил известный журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале. Он с иронией поздравил обгоревших захватчиков с Днем Победы и оповестил, что война для них закончилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бутусов отметил, что снятые им кадры стали отличной рекламой немецкого вооружения. А украинские защитники и дальше продолжат уничтожать вражеские войска, ступившие на суверенную землю.

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"Блестящий успех пехотинцев 93-й бригады, добытый в очень сложных условиях, за счет смелых и нестандартных действий, достойных самых высоких наград Украины", – подчеркнул военный аналитик и журналист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что только за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину потери армии оккупантов превысили количество погибших за 10 лет афганской "кампании". На сегодняшний день уже ликвидировано более 26 тыс. личного состава оккупантов, а оставшиеся (пока что) в живых всеми силами пытаются избежать участия в "специальной военной операции".