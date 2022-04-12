Оккупанты перегруппировываются и проводят ускоренную подготовку, сохраняется угроза ракетных ударов – Генштаб

Оккупанты продолжают перегруппировываться перед наступлением на востоке Украины. Они гонят колонны техники и вооружения из России на Харьковщину и Донетчину.

Также высока угроза ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В течение суток украинские военные продолжали фиксировать накопление противником сил на Слобожанском и Донецком направлениях. В этот раз российские оккупанты попытались воспрепятствовать появлению в сети многочисленных фото и видео с передвижениями колонн с техникой и вооружением в Украине. Для этого в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ, через которые идут колонны российских войск, заявили о "высоком уровне террористической угрозы" - и усилили административно-полицейский режим.

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Одновременно, с целью усиления группировки, враг ускоренно готовит младших специалистов в восточном военном округе Российской Федерации, проводит слаживание подразделений Росгвардии и перебрасывает их в приграничные с нашим государством районы.

Принимая во внимание то, что использование армии и внутренних войск в войне в Украине противоречит российскому же законодательству, а также то, что все больше и больше военнослужащих отказываются ехать в Украину - в России решили "изменить" контракты.

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконения участия в боевых действиях за пределами России и исключения их расторжения со стороны военнослужащих", - отметили в Генштабе.

Высокой остается угроза ракетных ударов России по всей территории Украины. В любой момент украинское войско также ожидает начала наступления оккупантов для выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в сутки не произошло. На Сиверском – ВС Беларуси проводят плановые мероприятия по оперативной и боевой подготовке и усиливают участки украинско-белорусской границы.

Готовится Россия и к наступлению на Донбассе. Оккупанты завершают переброску подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и уничтожает из артиллерии и реактивных систем залпового огня жилые массивы Харькова, Дергачев и Пятихаток.

"В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил российской федерации. На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов", - говорят в ГШ ВСУ.

Безуспешно пытались в течение дня оккупанты продвинуться под Попасной, Степным, Рубежным и Нижним в Луганской области. Также враг не оставляет попыток восстановить разрушенные железнодорожные мосты в Сватово.

Продолжаются и бои за Мариуполь.

"На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня. В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки", – сообщили в Генштабе.

При этом украинские воины методично причиняют врагам болезненные потери и медленно, но уверенно очищают от оккупантов занятые ими ранее территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,6 тыс. человек, 732 танка и 157 самолетов.