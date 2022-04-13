Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова: есть погибшие и раненые

Войска страны-агрессора России в среду, 13 апреля, атаковали жилые кварталы Харькова. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще десять получили ранения.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.

Глава ОВА подчеркнул: в этих районах нет никакой военной инфраструктуры. Российские оккупанты жестоко и умышленно атакуют мирное население Харькова.

По его словам, наиболее сложной остается ситуация и в Изюмском направлении. В то же время, ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях.

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Синегубов добавил, что продолжатся эвакуация из городов Лозовая и Барвенково. Он призвал местных жителей покинуть эти населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России 7 апреля из артиллерии обстреляли районы Алексеевка, Салтовка и ХТЗ в Харькове. 14 человек пострадало, одна женщина погибла.