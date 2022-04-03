Оккупанты обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

Российские военные применили кассетные снаряды в Днепропетровской области. Запрещенным оружием оккупанты ударили по населенному пункту, что является циничным нарушением законов войны.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 апреля. Об этом сообщил в Facebook глава Апостоловского городского совета Андрей Оса.

Он написал, что из системы залпового огня атаковано было одно из сел Апостоловской громады. В жилые дома путинские солдаты не попали, пострадавших нет.

Оса подчеркнул, что к остаткам кассетных боеприпасов приближаться ни в коем случае нельзя, так как они могут сдетонировать.

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На местах падения снарядов работают сотрудники Национальной полиции и ГСЧС Украины.

"Будьте внимательны и берегите себя!" – призвал городской глава жителей Днепропетровской области.

Отметим, что кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" по обширной территории. Они запрещены, поскольку зачастую приводят к огромному числу жертв среди гражданского населения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российские военные бросили в одном из населенных пунктов Харьковской области свои вещи, среди которых шапки и ботинки. Очевидно, оккупанты убегали, так как очень испугались мести Вооруженных сил Украины за нападение на нашу страну.

А в Сумской области противник разрушил мост через реку Сейм. Объект подорвали – очевидно, с целью усложнения перемещения украинский войск и гуманитарных колон.

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