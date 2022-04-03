Российские оккупанты подорвали на Сумщине мост через реку Сейм. Фото

В Сумской области российские военные разрушили мост через реку Сейм. Объект подорвали – очевидно, с целью усложнения перемещения украинский войск и гуманитарных колон.

Об этом утром в воскресенье, 3 апреля, сообщил председатель Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий. На своем Telegram-канале чиновник также поделился фотографией того, как выглядит мост после взрыва.

Живицкий уточнил, что это был путь из Путивля (Конотопский район) в Сумы.

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Напомним, что на 18:00 субботы, 2 апреля, Минобороны сообщало о блокаде Путивля на Слобожанщине. Российские военные наставили вокруг города свои блокпосты.

Кроме того, оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, там фиксировалось большое скопление вражеской военной техники.

Как писал OBOZREVATEL:

Ночь на 3 апреля прошла на Сумщине области относительно спокойно. Обстрелы разными видами оружия были совершены по Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Более детально о ситуации в регионах Украины можно почитать по ссылке.

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