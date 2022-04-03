Оккупанты убегали босые и без шапок: ВСУ показали фото из освобожденных территорий Харьковщины

Российские военные бросили в одном из населенных пунктов Харьковской области свои вещи, среди которых шапки и ботинки. Очевидно, оккупанты очень испугались мести Вооруженных сил Украины за нападение на нашу страну.

Фотографиями освобожденных территорий Харьковщины поделился в Facebook Генштаб ВСУ. Как видно на снимках, украинские герои подбили немало вражеской техники. Где именно были сняты кадры – не уточняется.

"В некоторых случаях во время отступления захватчики убегали даже босые и без шапок-ушанок. Предполагаем, что было "жарко", наши воины это делать умеют", – сказано в сообщении пресс-службы.

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Как писал OBOZREVATEL, в Сумской области российские военные разрушили мост через реку Сейм. Объект подорвали – очевидно, с целью усложнения перемещения украинский войск и гуманитарных колон.

Сводку о ситуации в регионах Украины на утро воскресенья, 3 апреля, можно почитать по ссылке.

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