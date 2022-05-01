Оккупанты обстреляли село на Днепропетровщине, пострадала женщина. Фото

Российские оккупанты в воскресенье 1 мая обстреляли село в Синельниковском районе Днепропетровской области. Вследствие атаки агрессора ранена женщина.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В своем Telegram-канале он рассказал, что враг нанес ракетный удар в 15:55.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", – написал руководитель ОВА.

Он также показал фото вражеской ракеты. ""Мир", который они несут", – подписал снимки со снарядом Резниченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, угроза ракетных ударов с Беларуси все еще остается. Кроме того, с целью наращивания темпов наступления враг стягивает в Украину снятое с хранения вооружение.