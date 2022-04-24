Оккупанты обстреляли Николаевщину, пострадали 12 человек: появились подробности

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов пострадали 12 мирных жителей. Среди них – двое детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель областного совета Анна Замазеева. По ее словам, все раненные доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, на сегодняшнее утро, в больницах находятся 198 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Всем быстрейшего выздоровления!", – сказано в сообщении.

Отметим, в ночь на 24 апреля оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина. А на Луганщине из-за действий русских солдаты погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

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Также сегодня ночью российские войска атаковали Одессу. Враг выпустил две крылатые ракеты в сторону порта "Южный", однако силам ПВО удалось сбить все снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны против Украины российские войска убили 213 детей. Еще 389 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.