Оккупанты обстреляли Луганщину, разрушены дома: восемь человек погибли, двое ранены. Фото

В канун Пасхи под огнем вражеских войск РФ снова оказалась Луганская область. Из-за действий оккупантов восемь человек погибли, двое получили ранения.

О последствиях очередной атаки захватчиков на регион рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. В Telegram-канале он показал, во что превратились дома мирных жителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, 23 апреля путинская армия 12 раз обстреливала мирные дома в области. Под прицелом оккупантов были города Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

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В частности, в Лисичанске еще накануне утром занялась многоэтажка, а в Рубежном ночью пламенем из-за вражеских обстрелов охватило частный дом. Из-под завалов в городе спасатели эвакуировали троих человек.

В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание отдела полиции.

После вчерашней артиллерийской атаки по Горному и Золотому погибли шесть человек, двое получили тяжелые ранения.

Кроме этого, стало известно о двух новых жертвах в регионе, жизни которых унесли оккупанты. Несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной и под завалами оказались две женщины, которых спасти не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 апреля российские оккупанты контролировали 80% территории Луганщины. Ныне ВСУ делают все возможное, чтобы остановить врага.