Оккупанты обстреляли Изюм кассетными снарядами из 'Ураганов' и обвинили ВСУ, – горсовет

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Изюм из реактивных систем залпового огня "Ураган". При этом враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды.

В то же время рашисты пытаются обвинить в обстрелах мирного населения Вооруженные силы Украины. Об этом в Facebook рассказал начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

По его словам, после обстрела оккупантами жителей Изюма, российские пропагандисты начинают активно обвинять ВСУ в нанесении огня по мирных гражданам.

"Российские пропагандисты сейчас массово начали сообщать о случаях обстрела мирного населения Изюма кассетными снарядами. При этом они обвиняют Вооруженные силы в нанесении этих ударов запрещенным оружием", – говорит Стрельник.

Видео дня

Также он отметил, что российские оккупанты постоянно используют это оружие для обстрела гражданской инфраструктуры в Украине. По его словам, РСЗО "Ураган" может поражать цели на расстоянии не более 36 километров. При этом, развенчивая мифы пропагандистов, Стрельник подчеркнул, что расстояние до ближайшего населенного пункта, где находятся ВСУ, составляет не менее 40 км.

"Очевидно, что Вооруженные силы Украины даже технически не могли обстрелять Изюм из РСЗО "Ураган", которая несет кассетные снаряды. Мы утверждаем, что город обстреливают россияне. У них есть и технические возможности наносить такие удары, и реальная причина. Разведка ВСУ сообщает, что оккупанты запрещают каким-либо образом отмечать 9 мая, и чтобы запугать людей этого не делать, они совершают террор", – отметил сотрудник Изюмского горсовета.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что изюмское направление остается самым опасным и самым сложным прямо сейчас. Российские оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в этом районе.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наступление оккупантов на Изюмском направлении провалилось – армия РФ незначительно продвинулась, однако понесла колоссальные потери. Украина также имеет потери на востоке страны, однако они значительно меньше российских.