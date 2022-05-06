Жданов назвал самое опасное направление в Украине, куда враг стягивает войска

Изюмское направление остается самым опасным и самым сложным прямо сейчас. Российские оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в этом районе.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает "Сегодня". По его словам, там находится около 20-25 батальонно-тактических групп.

Генштаб ВСУ, говорит Жданов, решил провести контрудар на Изюмском направлении, чтобы "сбить наступательный темп, а не ждать, пока наши войска будут изматываться постоянными атаками оккупантов".

"В этом назрела необходимость, потому что это направление наиболее угрожающее из всех. Это направление наиболее многочисленное, на нем сконцентрировано наибольшее количество российских войск", – отмечает эксперт.

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По словам Жданова, полноценные контрнаступательные действия на этом направлении ВСУ смогут начать в июне, когда наступит время для формирования группировки войск под эти цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано уже около 24 900 оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять военную технику в больших количествах.