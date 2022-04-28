Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из 'Градов': есть погибший

В четверг, 28 апреля, российские фашисты обстреляли село на Днепропетровщине Большая Костромка, которая принадлежит Зеленодольской городской территориальной общине. Оккупанты открыли огонь по населенному пункту из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрела украинского мирного села есть погибший.

Оккупанты повредили дома и убили пенсионера. Село осталось без света и газа.

"Оккупанты из "Градов" обстреляли Великую Костромку. Повреждены несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина. Из-за обстрела село частично осталось без света и газа", – написал Резниченко в Telegram-канале.

Видео дня

Отметим, что Большая Костромка находится всего в 53 км от Кривого Рога и в 10 км от Зеленодольска, который оккупанты уже неоднократно обстреливали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 апреля оккупанты обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. Враг попал в Криворожскую ТЭС, где вспыхнул сильный пожар. Из-за атаки оккупантов ранения получил один из работников предприятия. Его доставили в больницу.

Неделей ранее, ночью 21 апреля враг обстрелял Зеленодольск из реактивных систем залпового огня "Ураган".