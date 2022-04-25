Оккупанты не прекращают бомбить 'Азовсталь': в сети появились спутниковые снимки

Российские оккупанты продолжают бомбить комбинат "Азовсталь", на котором находятся украинские военные и мирные жители. Новые спутниковые снимки демонстрируют масштаб разрушений на заводе, расположенном в осажденном Мариуполе.

Об этом сообщает Sky News. Телеканал напоминает, что на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин потребовал прекратить осаду предприятия. Вместо этого политик приказал своим военным блокировать завод так, чтобы муха не пролетела незамеченной.

В то же время журналисты приводят слова британского генерала Ричарда Данната, который считает, что страна-агрессор возобновит попытки захватить "Азовсталь". По его словам, Кремлю нужно добиться хоть каких-то успехов к 9 мая.

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Отметим, сегодня в российском Минобороны заявили, что совместно с террористами так называемой ДНР прекращают боевые действия на территории комбината. Оккупанты утверждают, что делают это якобы для "выхода гражданских лиц".

Вице-премьер Ирина Верещук назвала заявление РФ об открытии гуманитарного коридора очередной провокацией. "Никаких договоренностей на сегодняшний день у нас с ними не было. Только международное посредничество сделает возможным открытие коридора из Мариуполя и "Азовстали", – сказала она.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что РФ планирует применить химическое оружие против украинских военнослужащих и мирного населения в Мариуполе. Враг может прибегнуть буквально к "выкуриванию" людей из помещений комбината, чтобы избежать потерь в собственных рядах.