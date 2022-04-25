РФ не отказалась от планов приметь химоружие против мирных жителей и военных на 'Азовстали' – разведка

Российская Федерация планирует применить химическое оружие против украинских военнослужащих и мирного населения на "Азовстали" в Мариуполе. Враг может прибегнуть буквально к "выкуриванию" людей из помещений комбината, чтобы избежать потерь в собственных рядах.

О планах страны-агрессора сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале. Специалисты также напомнили слова российского лидера Владимира Путина, которые дают основания так считать.

Отмечается, что российское руководство способно осуществить химатаку на "Азовсталь" бомбово-ракетными ударами артиллерийскими и авиационными боеприпасами, которые являются носителями боевых ядовитых веществ.

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"Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", – информируют в ГУР МО.

Там добавляют, что слова главы РФ в обнародованном СМИ видеофрагменте разговора с министром обороны Сергеем Шойгу вырваны из контекста.

"Фразу Путина о "занятии осады происков к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия", – объяснили разведчики.

Отмечается, что дополнительным подтверждением таких кремлевских планов кремля по применению химического оружия является "работа на опережение". Она предполагает распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия. Кроме того, оккупанты подбирают и инспектируют возможные места для хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

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