Оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову, есть погибшие и раненые. Все подробности

Во Львове утром 18 апреля прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по городу. Пострадала гражданская инфраструктура, по предварительным данным, есть жертвы.

Информацию об ударах подтвердил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, однако общественный активист Андрей Смолий уже сообщил, что погибли люди, в том числе ребенок.

Мэр отметил, что по состоянию на 8:50 соответствующие экстренные службы уже выехали на место инцидента.

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Информацию о взрывах подтвердил также глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий. Он призвал всех жителей региона оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Подчеркнем: игнорирование сирен может обернуться трагическими последствиями!

Известно, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично во весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", – возмутился он.

Несколько ударов РФ были нацелены на ж/д инфраструктуру. Пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет.

В "Укрзалізниці" добавили, что ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиров разместили в безопасных укрытиях.

"Высадка и посадка на поезда возобновились по окончании сигнала тревоги", – сказано в сообщении пресс-службы.

Поезда, которые в то время еще доезжали до Львова, были задержаны на въезде в город, но после сирены продолжили движение.

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