Оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине, удалось сбить 60% ракет: появились подробности

Российские захватчики утром 18 апреля нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Украинские защитники из сил противовоздушной обороны сбили большинство ракет.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Подробности о местах вражеских попаданий не разглашаются.

По словам чиновника, ночь в области прошла сравнительно спокойно. А уже утром регион всколыхнули звуки взрывов, которые напугали жителей.

Резниченко подчеркнул, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по области, но 60% ракет были сбиты украинской ПВО.

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"Мы нелегкая добыча", – подчеркнул он.

Напомним, что накануне войска РФ были обстреляны Днепропетровщину с территории временно оккупированного Херсона. Удар пришелся на окраины Криворожского района. Подтверждена информация о гибели одного человека.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что ныне час границы региона защищены от захватчиков, вся инфраструктура работает.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля российские оккупанты тоже совершили несколько воздушных атак на Днепропетровскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры и привели к разрушениям.