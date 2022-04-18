В результате ракетных ударов по Львову погибли 7 человек: среди раненых – ребенок

Прицельные попадания вражеских ракет по Львову утром 18 апреля привели к значительным жертвам – подтверждена смерть семи человек. Еще 11 людей получили ранения, среди них – ребенок.

Атака российских оккупантов значительно повредила военную и гражданскую инфраструктуру в разных частях города. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По информации Воздушного командования "Запад", по Львову ВС РФ нанесли четыре ракетных удара. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. Предварительно, их выпустили из Каспийского региона.

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Так, три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, в частности, в склады, которые не использовались, одна – в шиномонтаж.

Вследствие атаки возникли пожары. По состоянию на 10:00 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям еще продолжали гасить очаги возгорания. Все указанные объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. К настоящему времени известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", – написал Козицкий около 10:05.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что травмировались 11 человек, в том числе ребенок. Также повреждено или уничтожено примерно 40 автомобилей.

"Одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж... От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", – написал он в Facebook.

В дальнейшем количество погибших в результате вражеских атак возросло до семи. Трое из одиннадцати пострадавших – в тяжелом состоянии. Ребенок получил незначительные травмы.

"Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Данные относительно погибших и пострадавших еще могут меняться. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства. Спасибо нашим силам ПВО! Они делают огромный вклад в то, чтобы небо над нашими головами было спокойным", – сообщил глава ОВА.

Напомним: вначале сообщалось о пяти ракетных ударах по Львову. По словам городского головы, по состоянию на 08:50 соответствующие экстренные службы уже выехали на место инцидента.

Со своей стороны общественный активист Андрей Смолий сразу заявил, что в результате вражеской атаки на город погибли люди, "в том числе ребенок". Он также опубликовал фото от нардепа Николая Княжицкого – на снимке с места трагедии изображен поврежденный автомобиль.

Жителей Львова и области призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, отметив, что игнорирование сирен может привести к трагическим последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 апреля российские оккупанты также нанесли ряд ракетных ударов по Днепропетровщине. Украинская противовоздушная оборона сбила 60% ракет. В то же время известно о нескольких поврежденных объектах инфраструктуры и пострадавших.