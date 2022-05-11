Оккупанты могли применить химическое оружие на Харьковщине, – Арестович

По неподтвержденной информации, российские войска могли применить химическое оружие в Харьковской области. У военнослужащих фиксируют симптомы химического отравления.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью "24 каналу". Он отметил, что предварительно, российская авиация нанесла удар по емкостям с аммиаком в области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Уже пошла информация о том, что россияне якобы использовали химическое оружие, потому что были химические поражения наших военнослужащих. Однако это не химическое оружие. Таковы предварительные данные, уточню", – сказал Арестович.

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По его словам, удар по промышленной точке мог вызвать симптомы химотравления, среди которых потеря сознания и рвота.

Напомним: основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают "азовцы". В результате атаки пострадали три человека. Билецкий подчеркнул, что такие действия россиян говорят о том, что они в отчаянии из-за неспособности взять Мариуполь и "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты могли применить химическое оружие. У возможных потерпевших уже взяли необходимые анализы.