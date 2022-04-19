В Изюме оккупанты применили неизвестное химическое вещество, – депутат

В Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты якобы применили химическое оружие. У возможных потерпевших уже взяли необходимые анализы.

Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета 7 созыва Никита Каракай на своей странице в Facebook. Такую информацию он обнародовал в понедельник, 18 апреля.

Отметим, что данные не подтверждены официально и требуют проверки. По информации Каракая, заряды с веществом якобы были выпущены из РСЗО "Град".

"Газ образующийся после взрывов стелится по земле. Симптомы отравления: покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания, потеря сознания. У потерпевших взяты анализы крови, одежда отправлена на экспертизу", – написал он.

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Напомним, что 11 апреля в Telegram-канале полка "Азов" сообщили, что россияне применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что в результате атаки пострадали три человека. У них возникли дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Неизвестное вещество оккупанты применили над заводом "Азовсталь", который содержат "азовцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна быть готова к тому, что российские оккупанты могут применить химическое оружие. РФ уже использовала его в Сирии, несмотря на любые международные запреты, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.