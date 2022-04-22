Оккупанты держат в плену украинского капеллана, который спасал воинов со Змеиного: сообщают о пытках

Один из украинских капелланов, который на спасательном катере "Сапфир" отправился на остров Змеиный, чтобы унести тела пограничников и был захвачен в плен российскими оккупантами, до сих пор остается в неволе. Его, в отличие от пленных пограничников и других священников, которых обменяли, освободить не удалось.

Рашисты применяют к мужчине пытки. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Других обменяли, а нашего священнослужителя, к сожалению, не обменяли. Он есть в списках, но его не отдают. Он там подвергается издевательствам, пыткам, насколько нам известно со слов тех людей, которые были вместе с ним", - сказал глава ПЦУ .

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Речь идет о капеллане Василии Вирозубе, который находился на коварно захваченном россиянами в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину катере "Сапфир". Спасатели и группа священников отправились на остров Змеиный, чтобы забрать тела его защитников, которых тогда все считали погибшими.

И пограничников, и экипаж "Сапфира", и священников удалось обменять. В плену с 26 февраля остается только Вирозуб. Как рассказывал один из освобожденных капелланов, от этого священника оккупанты требовали "перейти на их сторону и начать уговаривать украинцев сложить оружие".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из освобожденных из российского плена капелланов рассказал, как российские кафиры издевались над пленными.

Также сообщалось, что в Бердянске захватчики в середине марта угнали священника ПЦУ Олега Николаева и вывезли его в неизвестном направлении.