Оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат на Николаевщине. Фото и видео

Российские военные нанесли удар по строительному комбинату в Николаевской области. На месте предприятия остались одни развалины.

Кадры из "денацифицированного" предприятия опубликовал в Telegram глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким. Оно не было военным объектом и угрозы для РФ не составляло (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Напомним: накануне мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится встречать российских оккупантов – ожидается нападение или осада города. Сейчас там строятся военные оборонные сооружения, усиленно работают коммунальщики. В то же время обстрелы не утихают с первого дня войны.

"Сейчас россияне находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областями на линии Станислав – Александровка. Мы видим, что Россия через Крым перекидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", – сообщил Сенкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве российские оккупанты "денацифицировали" электросопротивление. Рядом образовалась воронка шириной около 20 метров. От действий оккупантов пострадали только два человека, обошлось без жертв.