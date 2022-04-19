Воронка 20 метров вширь: мэр Николаева показал последствия обстрела РФ. Видео

Во время ночных обстрелов в Николаеве российские оккупанты повредили электроопору. Рядом образовалась воронка шириной около 20 метров.

Видео с места обстрела показал в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, минувшей ночью от действий оккупантов пострадали только два человека, обошлось без жертв (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Сегодня российские войска в Николаеве "денацифицировали" электроопору, 115 кВ. Видим здесь воронку, видео просто не передает всю ее "красоту". Она где-то метров 20 в ширину и метров 5 в глубину. К счастью, во время ночных обстрелов ранены только двое людей. Спасибо богу, что он оберегает наш город", – подчеркнул Сенкевич.

Видео дня

Он также выразил благодарность работникам "Николаевоблэнерго", которые, "как настоящие Герои, борются с последствиями российских обстрелов".

Напомним: также в ночь на 19 апреля в Николаеве оккупанты обстреляли зоопарк общегосударственного значения "Nikolaev zoo". Известно, что на территорию зоопарка "прилетело" два снаряда. По предварительным данным, животные в результате атаки не пострадали. Это уже в четвертый раз, когда этот зоопарк подвергается обстрелу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 18 апреля прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российских артиллерийских обстрелов начался пожар жилого дома и складского помещения магазина.