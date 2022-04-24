ВСУ вернули под контроль восемь населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили больше 70 оккупантов

В субботу, 23 апреля, Вооруженные силы Украины вернули контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, временно находившимися под российской оккупацией. В то же время атаки противника на украинские позиции были отбиты.

Об этом в Telegram сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Во время боев наши защитники ликвидировали 74 оккупантов.

Также было уничтожено 13 единиц вражеской техники: бронированная и инженерная техника, два танка, система реактивного залпового огня и четыре разведывательных беспилотника.

Назаров отметил, что в минувшие сутки российские войска пытались активизироваться накануне запланированного на Херсонщине фейкового референдума. Однако их попытки провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврийского оказались тщетными.

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Не удачной оказалась попытка оккупантов захватить Николаевку.

Кроме того, стало известно, что захватчики накапливали живую силу и технику в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровский. По этой группировка наши подразделения ударили огнем из артиллерии.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки", – отметили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей оккупанты продолжают агитировать местных жителей за "русский мир". В то же время они ведут обстрелы по этим же городам и селам.