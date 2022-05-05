Оккупантов не выбили с 'Азовстали', идут тяжелые бои, – замкомандира 'Азова'

Российские оккупанты уже третьи сутки находятся на территории завода "Азовсталь". Информация о том, что защитникам города удалось их выбить, не соответствует действительности.

Идут тяжелые бои. Об этом в комментарии "24 каналу" сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

"Еще раз: никто никого не выбил, они (россияне – Ред.) – на заводе. Идут тяжелые бои", – сказал воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона заявил о том, что защитникам Мариуполя удалось вытеснить российских оккупантов, вследствие штурма прорвавшихся на территорию "Азовстали".

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Также сообщалось, что Паламарь выступил с новым обращением из Мариуполя. Он призвал мировое сообщество и украинские власти сделать все возможное и невозможное для того, чтобы спасти остающихся на территории "Азовстали" гражданских, а также сотни раненых украинских воинов, которые умирают в страшных мучениях из-за отсутствия возможностей предоставить им необходимую медицинскую помощь или хотя бы облегчить страдания.

Также защитники Мариуполя требуют эвакуации из заблокированного завода тел павших украинских воинов: они должны быть похоронены, как того заслуживают настоящие герои, отдавшие свои жизни, но не изменившие родине и не нарушившие приказ.