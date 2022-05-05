Арестович заявил, что защитники Мариуполя оттеснили оккупантов с 'Азовстали'

Защитникам Мариуполя, держащим оборону на заводе "Азовсталь", удалось отбить штурм российских оккупантов. Они выбили врага с территории комбината.

Бои на "Азовстали" продолжаются, украинцы противостоят превосходящим силам противника. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Накануне, 4 мая, российские оккупанты смогли прорваться на территорию "Азовстали". Но уже на следующий день враг, по словам Арестовича, был выбит с последнего украинского бастиона в Мариуполе.

"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию", – рассказал Арестович.

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Однако сами защитники Мариуполя опровергают это утверждение. По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, российские оккупанты до сих пор находятся на территории завода.

"Никто никого не выбил. Они на заводе", – сказал Паламар.

Единственное, в чем сходятся и Арестович, и Паламар – это то, что бои на "Азовстали" продолжаются. Украинские воины держат оборону против преобладающих сил противника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам Арестовича, оккупанты пошли в наземный штурм на "Азовсталь". Он признал, что ситуация на комбинате – критическая. Высшее военно-политическое руководство страны во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским пытается задействовать все возможные силы, в частности, в сфере дипломатии, чтобы спасти героических защитников Мариуполя.

По словам командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, ситуация на "Азовстали" очень тяжелая, войска РФ с 4 мая прорвались на территорию завода. В течение почти двух суток с защитниками города отсутствовала связь.

Однако вечером 4 мая в Генштабе ВСУ заявили, что штурм "Азовстали" не увенчался успехом, но враг продолжает наступление и перегруппировку.