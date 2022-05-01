Оккупанты обстреляли Лиман в Донецкой области: погибли четыре мирных жителя, семь ранены

В Донецкой области 1 мая из-за российских обстрелов погибли четверо гражданских, все они – жители города Лиман. Еще 11 мирных жителей получили ранения: семь в Лимане, три во Владимировке и один в Яровой.

Об этом вечером в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул: РФ продолжает убивать украинцев и нарушать законы и обычаи войны.

Также известно, что в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь.

На самом деле количество жертв среди жителей Донетчины выше. В настоящее время невозможно установить, сколько людей скончались в Мариуполе и Волновахе.

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"За каждое преступление будет наказание!" – написал Кириленко в посте.

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