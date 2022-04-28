Не только ленд-лиз: в США рассмотрят законопроект о поставках Украине оружия по ускоренной процедуре

Регламентный комитет Конгресса США рассмотрит законопроект, который позволит предоставлять Украине оружие и боеприпасы по ускоренной процедуре. Приняв данный закон, можно будет миновать большую часть бюрократических препон.

Документ на голосование в зале заседаний могут поставить уже на этой неделе. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал конгрессмен-республиканец Дэн Мюзер.

По его словам, на данном этапе проект закона изучают в комитетах Конгресса Соединенных Штатов. Мюзер надеется, что голосование по этому закону пройдет в ближайшее время.

"Я надеюсь, что этим вопросом займутся уже на этой неделе. Я надеюсь, что и голосование – тоже. Я, естественно, буду голосовать за. Я уверен, что мои коллеги республиканцы и, я надеюсь, демократы, поступят также", – заявил конгрессмен.

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Также законодатель добавил, что президент РФ Путин действует как маньяк-убийца, поэтому США обязаны предоставить все возможные средства поражения, чтобы Украина победила в этой войне.

"Учитывая действия Путина в данный момент, мы не можем сделать больше, чем мы делаем, чтобы он перестал быть маньяком-убийцем или – напротив – спровоцировать его еще сильнее. Он уже действует, и нам стоит предоставить все возможные традиционные средства поражения, чтобы Украина победила", – сказал Мюзер.

По мнению Мозера, война может продлиться месяцы и годы – к этому нужно быть готовыми, но для того, чтобы избежать такого развития, нужно предоставить Украине все необходимое оружие.

Напомним, в США готовятся голосовать за осуществление программы ленд-лиза (англ. lend-lease – давать взаймы/сдавать в аренду) для помощи украинской армии. В случае утверждения законопроекта страна сможет поставлять в Украину не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и прочие необходимые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, США пообещали выделить $713 млн Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Также Вашингтон постепенно вернет американских дипломатов в Украину и назначит нового посла.