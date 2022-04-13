Не только Донбасс: в Минобороны назвали две области, которые может мощно атаковать Россия

Ключевая задача российских оккупационных войск – это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Также существует угроза наступления оккупантов на Херсонщине и Харьковщине.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого телемарафона. По ее словам, эти регионы страна-агрессор рассматривает как территории применения своих Вооруженных сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня ключевая задача российских войск – это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил, но вместе с тем возможна угроза и в отношении других регионов", – добавила Маляр.

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По ее словам, украинцам пока не стоит расслабляться, поскольку война находится в активной фазе и говорить о снижении ее активности нельзя.

"В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", – добавила она.

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Что касается ситуации на Луганщине, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в горячих точках области морги переполнены телами погибших и умерших гражданских. Проводить полноценные захоронения трудно из-за постоянных обстрелов региона оккупационными российскими войсками.

Глава администрации обращает внимание на проблемы, возникающие в связи с большим количеством погибших, часть из которых приходится временно класть в подвалы. Также в регионе наблюдаются перебои с электроснабжением, что влияет на работу моргов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил о том, что не сомневается в выполнении главной цели "операции" в Украине. При этом он добавил, что цель войны – "помощь людям на Донбассе".