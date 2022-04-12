Морги переполнены, кладбища прямо в городах: Гайдай рассказал, как в Луганской области хоронят погибших. Фото

В горячих точках Луганской области морги переполнены телами погибших и умерших гражданских. Проводить полноценные захоронения трудно из-за постоянных обстрелов региона оккупационными российскими войсками.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отмечает, что для кладбищ были выбраны наиболее безопасные места в городах и за их пределами.

Глава администрации обращает внимание на проблемы, возникающие в связи с большим количеством погибших, часть из которых приходится временно класть в подвалы. Также в регионе наблюдаются перебои с электроснабжением, что влияет на работу моргов.

Гайдай добавляет, что в Северодонецке было организовано новое место для кладбища, которое можно назвать относительно безопасным. За время войны там было похоронено около 400 человек. Большинство из них удалось опознать. Здесь есть возможность организовывать отдельные могилы для погибших и вести учет захоронений.

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В Лисичанске ситуация более тяжелая. Здесь тоже удалось найти новое место для кладбища, однако хоронят жертв кремлевской агрессии в братских могилах.

Сложной остается ситуация в частично оккупированных городах Попасная и Рубежное. Вывезти тела оттуда невозможно. Потому местные жители хоронят погибших самостоятельно во дворах жилых кварталов. В некоторых районах тела лежат прямо на улицах.

"Там, куда доступ есть – тела собирают и перевозят к пригородным кладбищам. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке", – рассказывает Гайдай.

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