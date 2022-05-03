На шестьдесят восьмой день войны все затмил блестящий экспромт Лаврова по еврейские корни Адольфа нашего Алоизыча.

Это что-то совсем прекрасное. Тут уже меркнут все истории про Украину, созданную Лениным и про славянина Рюрика и все прочие "знания" российских вождей, которые ярко демонстрируют гаражный уровень их эрудиции.

И, в связи с этим (пока на фронте опять никаких серьезных подвижек не произошло), я хотел бы попытаться понять ту форму нацизма, который нам демонстрирует сегодня российский мейнстрим.

Вообще, что такое нацизм? Наверное это учение о том, что какая-то нация, в силу неких своих выдающихся особенностей, имеет право на определенные привелегии, на которые не имеют права другие народы. И что к ней надо подходить с индивидуальной меркой. Ей можно больше, чем остальным, как говорится, "в порядке исключения".

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Я помню как Ельцин бился за абсолютно бессмысленное для России в тот момент правопреемство СССР. А все потому, что у него в голове не умещалось, как это Россия не будет входить в клуб "великих держав"? Как это - наравне с казахами или, пусть даже индусами? Нет! Этого никак невозможно снести!

А в сущности какая в этом польза? Ну, кроме того, что взвалили на себя весь внешний долг СССР? Никакой... А зачем ему была стратегическая ядерная триада? Кроме огромных трат и диких соблазнов (которые теперь терзают Путина) - незачем...

Но практически все в России того времени (включая гайдаровских министров-реформаторов) ни секунды не сомневались в необходимости всех этих чудовищных затрат. И это в то время, когда Россия находилась в тяжелейшем экономическом кризисе.

А все потому, что ни у кого не было никаких сомнений в том, что у них должны быть права, которых нет у большинства других народов. Потому, что россияне - особенные. Им - положено.

Дальше - больше. Начался кризис в Приднестровье. Ни у кого не было сомнений, что Россия должна защитить русских сепаратистов. А как иначе? Или мы бросим наших братьев? Что вы говорите? Сепаратизм нельзя поддерживать? Так-то оно так... Все верно. Но нам можно. Мы - это не все. Мы - особенные.

Потом началась Первая и Вторая чеченские войны. Абсолютное большинство россиян возмущены: как эти чучмеки посмели даже подумать, что мы их отпустим? Это было настолько органично, что даже обсуждать добровольное предоставление независимости дудаевской Ичкерии было попросту не с кем. Разве что с Лерой Новодворской...

А уж как россияне возмущались любым фактам поддержки чеченского сепаратизма из-за рубежа! Каким справедливым гневом они пылали! И это буквально через пару лет, после того, как они сами поддерживали сепаратистов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. И не моргнув глазом, продолжают поддерживать и поныне.

А все потому, что само собой разумеется, что россиянам - можно. Они имеют право. А чеченцы - нет.

И еще характерный штрих: любое движение любого народа (например, татар или прибалтов) выйти из под власти Москвы, расценивается не как просто сепаратизм, а окрашивается еще и эмоционально как предательство. Мы столько для ва сделали, а вы нас предали...

В чем состав преступления и что так "много" сделали - непонятно. Да россияне и объяснить это толком сами не могут. Но то, что это предательство - принимается на уровне аксиомы.

Обычно в качестве благодеяния перечисляются субсидии в виде дешевого сырья и углеводородов. Но если на другую чашу весов поставить Голодомор, массовые репрессии, колхозы, и чудовищную войну, развязанную не без участия Москвы, то дешевый бензин не покажется такой уж справедливой компенсацией за жизнь в "братской семье народов"...

Мне, как уроженцу Казахстана, всегда было близко недоумение казахов по поводу того, что русские все время требуют от них какой-то благодарности. Казахи постоянно задаются вопросом: разве это не русские должны быть нам благодарны за то, что мы воевали на их стороне? Нам-то самим ничего не угрожало: Гитлер все равно дальше Астрахани идти не собирался! А сколько эвакуированных и сосланных мы приняли? Где благодарность? Нет благодарности. Только голодом нас морили и истребляли как басмачей... Нефть? Да у нас ее своей навалом. Как, впрочем, и всего другого.

Но этих аргументов россияне не слышат. Причем практически все. От простого рабочего, до президента. Они сразу начинают горячиться и говорить лозунгами. Я много раз пытался это обсуждать - ничего кроме крика я не услышал.

Отдельным особняком стоит победа над гитлеровской Германией. Тут россияне убеждены в том, что им должны быть все благодарны за освобождение от нацизма. Это тоже стержень их ментальности и всякая попытка поставить это под сомнение - гарантия того, что ты получишь в ответ поток оскорблений.

Хотя где тут место для благодарности - непонятно. На вас напали - вы защищались. Потом перешли в наступление. Потом решили, что надо добить врага, иначе стабильного мира не будет. СССР действовал в своих интересах и действовал рационально.

Никто из народов тех стран, которые СССР вынужден был оккупировать, прежде, чем добраться до Берлина, не просил их об "освобождении". Это "освобождение" было им навязано, как и навязанный им оккупационный режим на многие десятилетия вместе со зверской советской моделью социализма.

Где тут место для благодарности? Зачем этого требовать? И почему Россия монополизировала эту победу? Разве только она одна этой победы добилась? Разве не вместе с Украиной, Казахстаном и т.д. Я уж не говорю о США и Великобритании. Но нет. Россияне требуют благодарности только себе. При том, что они сами за эту победу никого благодарить не должны... И это тоже все на уровне аксиомы. Тут тоже нет места для дискуссии.

И вот мы подошли к Донбассу. Тут ущемляются права русских. Москва инспирирует сепаратизм в Донецкой и Луганской областях Украины. И без малейших колебаний поддерживает сепаратистов. И это буквально через нескольких лет после тяжелейшей войны с собственными сепаратистами в Чечне! Тут уже практически не скрывается то, о чем я сейчас пишу: русские особенные, им можно.

И вот на этом этапе (это важно отфиксировать) российский шовинизм превращается в русский нацизм. И прямо так и артикулируется. Потому, что в Донбассе "ущемлялись" не права россиян, а права русских. И многонациональный термин "россияне" уже не может описать суть проблемы.

И начинается пушкинский "старый спор славян между собою". Но хочется спросить: ок, но причем тут тогда буряты и чеченцы? Их то вы зачем сюда привезли? Это внутриславянская разборка. Вот сами и разбирайтесь! Что чеченцам за дело до преподавания/не преподавания на русском языке?

Но обратите внимание как болезненно русские относятся к тому, что украинцам помогают американцы и другие народы. Зачем вы лезете? Это наш внутренний спор. Не мешаете нам разбираться! Это не ваше дело!

Это и есть русский нацизм: нам можно то, что другим нельзя. Невероятная снисходительность к себе и скрупулезная требовательность ко всем остальным.

Это я уж и не говорю про совсем уже забавные рассказы про какую-то особую русскую удаль и силу, и про диковинную особую русскую цивилизацию, которая будто бы настолько оригинальна, что русские отличаются от других народов уже на уровне хромосом и генов. И это тоже уже зашито на спинномозговом уровне. Это уже даже палкой не вышибить...

Русские чисто механически повторяют как заведенные все антифашистские речевки, которые им вдолбил советско-российский агитпроп. Но даже мысли не допускают, что 90% этих лозунгов касаются их самих. Когда им об этом говоришь - ничего кроме сначала изумления, а потом гнева ты не услышишь.

Гитлер ездил по немецким ушам 12 лет. Советско-путинский агитпроп ездит по россиянам уже больше восьмидесяти. С того самого момента, когда Сталин понял, что без возрождения русского национального патриотизма (который большевики давили все первые годы своей власти) ему войну у Гитлера не выиграть. И тогда Сталин начал говорить о "наших великих предках" и возродил церковь.

А может это еще раньше началось. Еще с Российской Империи, которая была, как известно, тюрьмой народов. И где великорусский шовинизм был государственной идеологией.

Путин лишь продолжил этот процесс и довел его до вполне нацистских форм. И сейчас Украина столкнулась именно с этой формой нацизма. Нацизма ставшего неотъемлемой частью национального характера русских. Нацизма настолько органичного для них, что им даже в голову не приходит, что это он и есть. Они его воспринимают как норму. Как что-то само собой разумеющееся.

И возвращаясь к последнему пассажу Лаврова, можно сказать что проблема даже не в том, что он вообще не понял почему еврейство Зеленского исключает его нацизм.

Это же совершенно другой контекст. Причем тут Гитлер? Речь ведь идет о расхожем представлении об украинском национализме, о пресловутых "бандеровцах", которых россияне традиционно считают махровыми антисемитами. И для того, чтобы разрушить этот стереотип и говорится о том, что если "бандеровцы" избрали президентом еврея, то что-то в тезисе о "украинских нацистах" не сходится!

Но Лавров настолько погрузился в контекст русского великодержавного нацизма, что несет полную околесицу и вытаскивает наружу какие-то совсем дикие анекдоты, ничуть не заботясь о том, что мало того, что он вообще пошел не в ту степь, так еще и походя обидел евреев. Он просто не понимает насколько это болезненно, буквально через день после дня памяти жертв Холокоста, намекать на то, что Гитлер имел еврейские корни, и утверждать, что самыми ретивыми антисемитами были евреи...

А вот скажи сейчас Лаврову (наполовину армянину) что он повел себя как нацист - он будет искренне изумлен. А скажи что-то подобное про русских - получишь волну праведного гнева... Потому, что русские - особенные. Им можно, а вам - нельзя.

Это лечится. Немцев вылечили и русских вылечат. Но сначала их нужно победить. Без этого - никак: сама эта болезнь не пройдет. Будет только все хуже и хуже.

Поэтому наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!