На затонувшей 'Москве' было ядерное оружие: Лупаков оценил опасность удара с Черного моря

На борту российского ракетного крейсера "Москва", уничтоженного ВСУ, были ракеты с ядерными боеголовками. Среди 20 кораблей страны-агрессора, которые находятся в Черном море, также наверняка есть такие, которые несут тактическое ядерное оружие.

Однако на его применение оккупант не отважится по объективным причинам. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Офицер подчеркнул, что на борту "Москвы" было "по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками", однако это оружие, лежащее на дне моря, не представляет опасности.

"Из ядерных боеголовок никакой утечки быть не может, потому что там стоит большая защита. Если они не повреждены. А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодняшний день радиационный фон там не повышен", – объяснил Лупаков.

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В то же время он заверил, что зашедшие в Черное море корабли РФ наверняка имеют на борту крылатые ракеты "Калибр" и тактическое ядерное оружие.

По словам офицера, удар по любому городу из такого оружия нанесет ущерб, сравнимый с "половиной Хиросимы или половиной Нагасаки". Однако агрессор не прибегнет к этому, поскольку, выпустив такую ракету, сразу получит ответный удар от союзника Украины.

"Как только будет применено даже тактическое оружие, сразу же парочка стратегических ударов будет нанесена по Москве, и на этом вопрос будет закрыт", – подчеркнул офицер.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось фото подбитого украинской ракетой "Нептун" российского крейсера "Москва", лежащего на дне моря. В то же время британская разведка сообщила, что в Черном море находятся 20 кораблей оккупанта, в том числе подводные лодки.