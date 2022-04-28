В оперативной зоне Черного моря находится около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки –  разведка Британии

В водах Черного моря по состоянию на утро 28 апреля находится близко 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки. Флот страны-агрессора сохраняет способность наносить удары по украинским целям, в том числе на побережье.

Такими данными разведки публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Информация была опубликована на Twitter-странице пресс-службы в четверг, 28 апреля.

Отмечается, что пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить потерянный ракетный крейсер "Москва".

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", российский Черноморский флот сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям", – сказано в сообщении.

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Напомним, недавно издание Defense Express сообщило, что российские оккупанты "на ровном месте" потеряли еще один корабль – сторожевой "Расул Гамзатов" проекта 22460.

Когда судно шло по внутренним водам из Каспийского к Азовскому морю, перемещавший его буксир задел элементы винто-рулевой группы корабля.

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