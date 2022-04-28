newspaper

В оперативной зоне Черного моря находится около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки –  разведка Британии

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
1 минута
4,5 т.
Война в Украине: какая ситуация в Черном море

В водах Черного моря по состоянию на утро 28 апреля находится близко 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки. Флот страны-агрессора сохраняет способность наносить удары по украинским целям, в том числе на побережье.

Такими данными разведки публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Информация была опубликована на Twitter-странице пресс-службы в четверг, 28 апреля.

Отмечается, что пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить потерянный ракетный крейсер "Москва".

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", российский Черноморский флот сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям", – сказано в сообщении.

Видео дня
Сообщение британской разведки.

Напомним, недавно издание Defense Express сообщило, что российские оккупанты "на ровном месте" потеряли еще один корабльсторожевой "Расул Гамзатов" проекта 22460.

Когда судно шло по внутренним водам из Каспийского к Азовскому морю, перемещавший его буксир задел элементы винто-рулевой группы корабля.

Как писал OBOZREVATEL: