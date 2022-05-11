На Запорожье оккупанты убивают мирных людей: есть жертвы, в больницы доставили много раненых, – ОВА

Военная ситуация в Запорожской области остается напряженной. Российские фашисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Отмечается, что наибольшую активность оккупанты проявляют вблизи Полига, Орехова и Гуляйполя.

Из-за постоянных боевых действий вблизи Гуляйполя мэр города Сергей Ярмак призывам жителей эвакуироваться в более безопасные населенные пункты Украины.

В Орехове русские фашисты в очередной раз вели огонь по гражданской инфраструктуре города. В результате обстрелов погиб один человек, а еще восемь человек получили ранения. Их доставили в медучреждения Запорожья.

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Из-за обострения военных действий и увеличения интенсивности обстрелов, в Орехове временно остановили работу пункта предоставления гуманитарной помощи. Такое решение местные власти приняли ради сохранения жизни жителей общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 9 мая, оккупанты на своем блокпоста из артиллерии обстреляли автомобиль с гражданскими людьми вблизи села Белогорье Пологовского района. Снаряд попал в машину и взорвал ее на вражеском блокпосту. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.