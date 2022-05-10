На Запорожье оккупанты обстреляли авто с мирными жителями: машина взорвалась

В понедельник, 9 мая, вблизи села Белогорье Пологовского района Запорожской области российские оккупанты на своем блокпосту обстреляли автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания артиллерийского снаряда машина взорвалась.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры. Отмечается, что водитель автомобиля получил ранение, а пассажир погиб на месте.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска обстреляли эвакуационную колонну, которая в воскресенье выехала из временно оккупированного Мелитополя. Люди двигались в направлении Запорожья через Орехов и там попали под обстрел.

Еще раньше российские оккупанты не пропустили в Мелитополь Запорожской области гуманитарный конвой. Захватчики угрожали водителям и забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом.

Также в Запорожской области гуманитарный конвой наткнулся на боевую позицию российских военных, когда обходил сорванный оккупантами мост. Солдаты страны-агрессора не пропустили людей.