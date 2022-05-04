На Запорожье оккупанты из Чечни после "встречи" с ВСУ бросили на поле своих раненых и убитых

В Запорожской области оккупанты из Чечни безуспешно пытались атаковать позиции защитников Украины. Враги понесли потери, а выжившие так спешили спастись, что решили бросить раненых сослуживцев.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook. По его словам, вражеская батальонно-тактическая группа 71-го мотострелкового полка (в/ч 16544, станица Калиновская, Чеченская республика) была разбита 1 мая. БТГ входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии.

"В результате неудачной попытки наступления указанного подразделения на позиции ВСУ погибло 5 военнослужащих, 9 тяжелораненые. При этом выжившие военнослужащие убежали с поля боя, бросив всех раненых и тела погибших", – пишет журналист.

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Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что накануне на территории Запорожской области было ликвидировано более 100 оккупантов. Их тела привезли в морг оккупированной Горловки.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки было ликвидировано около 300 оккупантов. Общие потери россиян составляют уже 24 500 солдат.