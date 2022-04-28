На юге Украины ВСУ уничтожили полсотни оккупантов и их склады боеприпасов

Украинские защитники дали отпор российским захватчикам на южном направлении. Ряды путинской армии за среду, 27 апреля, уменьшились почти на 50 оккупантов. Также были уничтожены 14 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в ежедневной сводке на Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South". Кроме того, в районе Молодецкого и Большой Александровки ВСУ уничтожили склады боеприпасов россиян.

Возле Нововоронцовки подразделения ПВО "охотились" на БПЛА "Орлан-10".

"Общие потери врага за сутки составили 49 рашистов и 14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, 3 автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а даже техника тыла", – говорится в сообщении.

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Украинские военные сорвали подготовку РФ к наступлению в районе Николаева и отбили атаку у Новогригорьевки и две вблизи Александровки.

В командовании также отметили, что тем временем в центре Херсона оккупанты забросали светошумовыми и газовыми гранатами людей, проводивших проукраинский митинг. Есть раненые и задержанные.

В то же время в Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подводными лодками остается в готовности нанесения ракетных ударов по Украине.

"Наращивание напряжения создается и на юго-западной границе Украины. Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной ПМР. Совершаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угроза теракта со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ дали мощный отпор российским оккупантам на Донбассе. Защитники отразили шесть вражеских атак и нанесли захватчикам потери.