На восточном направлении украинские воины за день уничтожили 250 оккупантов

Российские оккупанты в течение 9 мая совершили 8 атак на позиции защитников Украины. В итоге вражеская армия стала меньше еще на примерно 250 оккупантов.

О потерях РФ сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. В сакральную для себя дату россияне также лишились множества единиц боевой техники.

Так, ВСУ уничтожили еще 13 танков, 10 боевых машин пехоты, 1 бронетранспортер, 6 тяжелых артиллерийский тягачей, 1 самоходную артиллерийскую установку, 2 миномета и 1 беспилотник.

Общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 25 600 человек личного состава. В частности, было разбито более 1100 российских танков, почти 200 самолетов и свыше 150 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.