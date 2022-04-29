На Сумщине разоблачили главу ОТГ, передававшего данные ФСБ России

Председатель Середино-Будской территориальной общины Сумской области задержан за сотрудничество с оккупантами. Он передавал ФСБ РФ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. "При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры председатель Середино-Будской территориальной общины задержан по факту государственной измены", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что предатель планировал сдать город Середина-Буда врагу и помогал врагу в осуществлении подрывной деятельности.

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Так, по данным следствия глава общины передавал сотрудникам российской ФСБ информацию о перемещении ВСУ и видах их вооружения. Кроме того, он приказал убрать блокпост на въезде в город.

Предателя разоблачили сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, рассказали в Офисе генпрокурора. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Середино-Будская городская община расположена в Шосткинском районе Сумской области. Ее административным центром является город Середино-Буда. На сайте общины головой указан Ген Александр Григорьевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты "назначили" руководителем Херсонской области бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо. Законный глава ОВА Геннадий Лагута заявил, что предатель понесет ответственность после освобождения Херсонщины.