На Сумщине оккупанты пытали людей, их замученные тела находят после зачистки территории, – Живицкий

Военные и взрывотехники продолжают зачищать населенные пункты Сумской области после нахождения в них пунинской армии. В Конотопском районе на местах бывших стоянок врага нашли погибших мирных жителей.

По меньшей мере три человека оккупанты перед убийством жестоко пытали. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

Рассказывая о ситуации в разных уголках области, он подчеркнул, что в Сумском районе села, поселки и города, которые пострадали от захватчиков больше, первыми получают все необходимое. Речь идет о гуманитарной помощи, стройматериалах, лекарствах и т. д.

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"Лично много бываю в этих селах, вижу ситуацию. То, что сделали орки – за пределами понимания здравого смысла. Конотопский район продолжает приходить в себя от их нашествия. На местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере трех замученных украинцев. Мирный жителей", – рассказал Живицкий.

По его словам, в Шосткинском районе прорабатываются безопасные маршруты между общинами. Там в медучреждениях возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

В северной части Роменского района происходит зачистка от оккупантов. Город Ромны работает в штатном режиме.

В Тростянке, Ахтырке и Большой Писаревке Ахтырского района продолжаются работы по возвращению общин к жизни. Там, признал глава ОВА, проблем немало, но на все власти реагируют, специалисты работают над восстановлением.

"Продолжаем очищать нашу землю от остатков хлама. Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли еще с начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому в очередной раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин! Также напоминаем о запрете посещать лес", – подчеркнул чиновник.

Живицкий поблагодарил местную тероборону, ВСУ, волонтеров, медиков и каждого жителя Сумщины, работающего над восстановлением области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

мирный житель Тростянца умер от жестоких пыток российскими солдатами. Тело мужчины нашли после освобождения города на Сумщине от путинской армии.

Известно, что во время оккупации области военные РФ вывозили мирных жителей в другие регионы и устраивали допросы. Такой случай произошел на одном из блокпостов в Конотопском районе.

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