На Сумщине нашли замученного оккупантами мужчину со связанными руками

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Сумской области продолжают находить замученных российскими военными людей. У одного из мужчин были завязаны лицо и руки.

Тело зверски убитого украинца обнаружили в селе Боромля Ахтырского района. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

По его словам, также у погибшего мужчины были рваные раны на правой ноге. В настоящее время его личность еще не установлена. Такими случаями занимается прокуратура.

Живицкий добавил, что именно в Ахтырском районе расположены наиболее пострадавшие от российского вторжения общины. Там территория остается опасной, специалисты продолжают ее разминировать и просят население быть внимательным.

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В самой Ахтырке восстанавливают сети. Без водоснабжения остается 25 жилых домов. В городе разбирают завалы и мусор после бомбардировок.

Тем временем в Тростянке запустили работу нескольких водозаборов. Кроме того, с 7 апреля там возобновляется работа городской больницы – той, которую оккупанты обстреляли из танков.

А на "шоколадной фабрике", где было одно из мест нахождения врага, продолжаются работы по расчистке территории – там немало всего заминированного.

Энергетики работают постоянно, чтобы электроэнергия была у всей общины. В Боромле электроэнергия появилась по всей территории, кроме одного дома на пять квартир. И именно в этом селе продолжают находить замученных захватчиками мирных жителей.

Ранее погибших жителей Сумщины обнаружили на местах бывших стоянок врага в Конотопском районе. Не менее трех человек перед убийством оккупанты жестоко пытали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах разоблачили и задержали 60-летнего мужчину, который "работал" на оккупантов. Установлено, что он собирал для врага разведывательные данные.