60-летний сумчанин собирал разведданые для оккупантов, его задержали, – Живицкий

В Сумах задержали мужчину, который "работал" на российских оккупантов. 60-сумчанин собирал для них разведывательные данные.

Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в Telegram по итогам 41 дня войны с Россией.

По словам главы ОВА, сейчас мужчину содержат под стражей.

"В Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину. Он собирал данные для передачи военным РФ. Мужчину содержат под стражей", – сообщил Живицкий.

Ранее стало известно, что враги, вытесненные украинскими защитниками, отступали из Сумского региона и хаотично стреляли из оружия. Также солдат ВС РФ догоняла артиллерия ВСУ, а они тащили за собой подбитые танки и другую технику.

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Напомним, недавно в Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей. Во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом задержали местного жителя, который якобы призвал общину признать власть страны-агрессора. Злоумышленник угрожал гражданам расправой со стороны российских оккупантов.